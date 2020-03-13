НБА потеряет полмиллиарда: заокеанская лига может понести грандиозные убытки, но надеется доиграть

Комиссар Национальной ассоциации считает, что финальная серия может пройти в июле или в конце июля

Комиссар НБА Адам Сильвер рассказал, каким именно образом сезон-2019/2020 может быть возобновлен, если распространение коронавируса в Северной Америке удастся взять под контроль. Напомним, что из-за пандемии сезон в НБА остановлен как минимум на 30 дней. Все началось с того, что коронавирус обнаружили у французского форварда "Юты Джаз" Руди Гобера.

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"Даже если мы пропустим месяц, даже если пропустим шесть недель, мы все еще можем возобновить сезон. В этом случае финальная серия может пройти в июле или в конце июля. Пока преждевременно говорить, что сезон для нас уже потерян", — цитирует функционера НБА Real GM.

Также сегодня специалисты оценили возможные потери лиги, если чемпионат в итоге не возобновится. С учетом оставшихся матчей регулярного чемпионата и плей-офф лишь на продаже билетов НБА потеряет почти полмиллиарда долларов. Об этом сообщает Clutch Points. Ранее мы сообщали, что Игрок НБА, чья болезнь привела к остановке сезона, извинился за свое нелепое поведение накануне.

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Напомним, что вспышка COVID-19, то есть, коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось почти 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 137 тыс. человек.

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