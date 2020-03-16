НБА рассматривает вариант играть матчи в тренировочных залах после карантина из-за коронавируса

Даже в таком варианте игры будут проходить без зрителей на трибунах

Руководство самой сильной баскетбольной лиги планеты, НБА, ищет варианты продолжить регулярный сезон как можно скорее. Ранее мы сообщали, что чемпионат НБА остановили из-за коронавируса у Руди Гобера. Пока что официально известно о трех баскетболистах, зараженных новым вирусом.

Сейчас Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает возможность проведения игр регулярного чемпионата в тренировочных зданиях команд. Естественно, для начала следует принять решение о возобновлении сезона, чего в ближайшие недели не ожидается. В любом случае, даже после рестарта сезона матчи будут проводиться без зрителей. Как сообщает авторитетный ресурс ESPN, командам рекомендовано проверить доступность своих объектов в августе, когда планируется розыгрыш плей-офф.

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В то же время некоторые владельцы и руководители клубов НБА ожидают возобновления сезона не раньше середины июня.

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К слову, одноклубник Михайлюка заразился коронавирусом.

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