НБА рассматривает вариант играть матчи в тренировочных залах после карантина из-за коронавируса

Руководство самой сильной баскетбольной лиги планеты, НБА, ищет варианты продолжить регулярный сезон как можно скорее. Ранее мы сообщали, что чемпионат НБА остановили из-за коронавируса у Руди Гобера. Пока что официально известно о трех баскетболистах, зараженных новым вирусом.
Сейчас Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает возможность проведения игр регулярного чемпионата в тренировочных зданиях команд. Естественно, для начала следует принять решение о возобновлении сезона, чего в ближайшие недели не ожидается. В любом случае, даже после рестарта сезона матчи будут проводиться без зрителей. Как сообщает авторитетный ресурс ESPN, командам рекомендовано проверить доступность своих объектов в августе, когда планируется розыгрыш плей-офф.
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В то же время некоторые владельцы и руководители клубов НБА ожидают возобновления сезона не раньше середины июня.
К слову, одноклубник Михайлюка заразился коронавирусом.
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