"Не будем игнорировать финансовые мотивы": из-за чего срывают сезон в НБА и пойдут ли за Леброном

Коалиция игроков во главе с разыгрывающим "Бруклин Нетс" Кайри Ирвингом и атакующим защитником "Лос-Анджелес Лейкерс" Эйвери Брэдли продолжает изучать план НБА по возобновлению сезона в Орландо – сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

После пятничной телеконференции с участием примерно 100 игроков, выразивших обеспокоенность по поводу формата рестарта сезона, в понедельник был проведен еще один разговор, инициированный звездой "Бруклин Нетс" Кайри Ирвингом. На нем и было зачитано заявлении коалиции.

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"Коренные жители Африки и Карибского бассейна делают шоу для мира. Мы продолжим использовать наши голоса и платформы ради позитивных перемен и правды… Мы решаем наиболее важные проблемы. Мы не примем расовую несправедливость, которая по-прежнему существует. Мы не будем оставаться в стороне, когда речь заходит о нашем здоровье и благополучии. И мы не будем игнорировать финансовые мотивы, которые исторически мешали нам принимать правильные решения", — сказано в заявление коалиции, которое приводит ESPN.

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Кайри Ирвинг / Фото: Instagram

Ирвинга называют инициатором движения за отмену НБА. Одна из причин – конфликт Кайри со звездой "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброном Джеймсом. У Леброна есть хорошие шансы стать чемпионом в нынешнем сезоне, что не устраивает Кайри, который выступал вместе с "Королем" в "Кливленд Кавальерс" и выиграл титул чемпиона НБА в 2016 году. Тем временем "Бостон" показал, как в эпоху коронавируса в США убирают залы после тренировки игрока НБА.

Однако большая часть игроков НБА поддержат "Короля" Джеймса, если тот выразит желание возобновить сезон – сообщает Clutch Points. Хотя часть баскетболистов не хотят играть в условиях пандемии коронавируса, а часть опасаются, что сезон НБА отвлечет внимание общества от протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

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Забавное видео со страницы Леброна Джеймаса в Instagram Видео: Instagram

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