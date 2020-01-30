"Не представляю, как жить дальше": жена Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочки

"Их забрали у нас слишком рано" - откровения Ванессы Брайант, в одночасье потерявшей двух близких людей

Коби Брайант и его жена Ванесса / Фото: Getty Images

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Супруга Коби Брайанта, который разбился а авиакатастрофе вместе с дочерью Джиджи 26 января, опубликовала пост в Instagram, впервые после смерти мужа и дочки публично отреагировав на трагедию.

"Мои дочери и я хотим поблагодарить миллионы людей, за их поддержку и любовь в этот ужасный момент. Спасибо за ваши молитвы, ведь они очень нужны нам. Мы поражены внезапной потерей моего обожаемого мужа Коби – потрясающего отца наших детей; и моей прекрасной, светлой Джанны – любящей и восхитительной дочери, замечательной сестры для Натальи, Бьянки и Капри", – написала в Instagram вдова Коби Брайанта

"Кроме того, мы также переживаем за семьи, которые потеряли своих близких в то ужасное воскресенье. Мы глубоко разделяем их горе"

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"Не хватает слов, чтобы описать боль, которую мы испытываем. Легче становится только от осознания того, что Коби и Джиджи прекрасно знали, как сильно их любят. Нам очень повезло, что они были в нашей жизни. Мне бы хотелось, чтобы они оставались с нами всегда. Их забрали у нас слишком рано"

Коби Брайант / Фото: Reuters

"Пока не понимаю, что ждет нас дальше – не могу представить жизнь без них. Но мы просыпаемся каждый день, стараясь продолжать идти вперед, потому что Коби и наша малышка Джиджи светят нам, чтобы показать путь. Наша любовь к ним бесконечна и неизмерима. Хотела бы иметь возможность еще раз обнять их, поцеловать и благословить. Чтобы они были здесь с нами, всегда"

Коби Брайант / Фото: Reuters

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"Спасибо, что делитесь с нами вашим горем и поддерживаете нас. Мы рассчитываем на ваше уважение к нашей частной жизни, которое понадобится, чтобы мы могли справиться в этой новой для нас реальностью", – добавила вдова Коби Брайанта Ванесса

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Напомним, жертвами трагедии стало 9 человек, включая пилота вертолета. Коби Брайант, 18 раз участвовавший в Матче звезд НБА и 5 раз становившийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, завершил карьеру в 2016 году. Прошлым летом ему исполнился 41 год. По словам его друзей, Брайант признавался, что хотел умереть молодым.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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