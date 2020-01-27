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Не смог сдержать слез: Леброн эмоционально отреагировал на новость о гибели Брайанта

27 января, 10:07

Баскетболист в расстроенных чувствах находился в аэропорту

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не смог сдержать эмоции после того, как узнал новость о гибели легендарного Коби Брайанта в авиакатастрофе. На видео запечатлен Леброн, который в расстроенных чувствах находится в аэропорту.

Ранее Леброн в матче с "Филадельфией" установил новое достижение в баскетболе. Он обошел легенду "Лейкерс" Коби Брайанта по количеству очков за карьеру и поднялся на третье место в списке самых результативных игроков НБА.

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Перед игрой Джеймс написал на своих кроссовках "Mamba 4 Life" ("Мамба навсегда") в честь Брайанта, прозвище которого Black Mamba.

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Коби Брайант

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" и 18 раз играл в Матче звезд НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012).

Ранее мы писали, что гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 году. Фанат предсказал смерть баскетболиста еще восемь лет назад.

Смотрите, как фанаты почтили память Коби Брайанта:

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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