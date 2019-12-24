Не вернется: украинский центровой НБА только нашел свой ритм и тут же получил травму

Большой "Атланты" Алексей Лэнь повредил голеностоп в матче с "Кливлендом" и выбыл на неопределенный срок

Алексей Лэнь отыграл 6 минут в матче НБА / Фото: AFP

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После своего лучшего матча в сезоне за "Атланту Хоукс" Алексей Лэнь почти не играл в следующем поединке с "Кливлендом" (118:121), хотя у его "ястребов" были хорошие шансы наконец-то добыть седьмую победу в регулярном сезоне НБА. Оказалось, что украинский центровой вынужден был отказаться от выхода на площадку. А "Хоукс" уступили восьмой раз подряд и остаются на последнем месте Восточной конференции.

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Алексей Лэнь/Фото "Атланта Хоукс"

Пресс-служба "Атланты" сообщила, что после шести минут на паркете, двух подборов и передачи Лэнь получил травму – украинский баскетболист повредил голеностоп. О сроках восстановления Алексей в клубе пока не сообщают. Отметим, что это повреждение не первое для Лэня с начала осени – в начале ноября в матче с "Портлендом" украинец подвернул левый голеностоп, а в предсезонке его беспокоила спина.

Сообщение о травме Лэня расстроило болельщиков "Атланты". "Это ж надо такому случиться, когда он только нашел свой ритм", – написал один из фанатов "Хоукс".

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