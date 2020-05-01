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Клубы НБА отказываются продолжать сезон, но возмущенный Леброн назвал эти слухи "ложью"

1 мая, 15:48

Елена Павлова

Шумиха по поводу отказа возобновления чемпионата поднялась из-за проблем с доходами

Руководители нескольких команд Национальной баскетбольной ассоциации и агенты заговорили об отмене сезона-2019/2020. По информации CNBC, владельцы клубов обеспокоены финансовыми трудностями на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. Однако трехкратный чемпион лиги считает эту информацию враньем. Ранее мы писали, что НБА рассматривает вариант с продолжением сезона в парке развлечений.

"Владельцы говорят, что если сезон возобновится, то они не понимают, за счет чего будет формироваться доход, который будет оправдывать дополнительные расходы на возвращение, и какой именно доход будет поступать", — приводит слова одного из представителей клубов CNBC.

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Однако, по словам форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, данная информация не соответствует действительности.

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Леброн Джеймс

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

"Видел несколько сообщений о том, что генеральные менеджеры и агенты хотят отмены сезона. Это абсолютная ложь. Все, кого я знаю, не говорят об этом. Как только играть будет безопасно, мы хотим завершить сезон. Я готов и моя команда готова. Никто ничего не должен отменять", — написал Джеймс на своей странице в Twitter.

Напомним, что сезон в НБА приостановили на неопределенный срокв середине марта- после того, как коронавирус был диагностирован у центрового "Юты Джаз" Руди Гобера. Но француз уже здоров.

Отметим, что НБА пока не планирует завершать сезон досрочно. Обсуждается вариант с продолжением чемпионата в Лас-Вегасе или Орландо. А мы сообщали, что в США появился конкретный план возобновления баскетбольного сезона после пандемии.

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