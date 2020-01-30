Нет защиты – врукопашную: смотрите жесткую потасовку в матче НБА, где всех разнимал литовец

"Нью-Йорк Никс" - "Мемфис Гризлис" / Фото: Reuters

Кулачные бои без правил на баскетболе в США, похоже, входят в моду. Недавно мы писали о массовой драке, в которой "рубилась" бывшая команда Михайлюка, и вот этой ночью очередная потасовка случилась в матче регулярного чемпионата НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Мемфис Гризлис".

В эпицентре конфликта оказались защитник "Никс" Элфрид Пэйтон и форвард "Гризлис" Джей Краудер. Пэйтон буквально набросился на соперника и оттолкнул его, когда увидел, что Джей готовится бросить трехочковый без какой-либо опеки со стороны защиты "Нью-Йорка". Краудер быстренько вскочил на ноги и дал отпор Пэйтону. В потасовку тут же включились игроки "Никс" Маркус Моррис, Дэмиан Дотсон и Бобби Портис, а также центровой "Гриззлис" Йонас Валанчюнас, который прикрыл партнера своей широкой грудью.

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А в октябре в матче НБА произошло побоище, которое организовали в матче "Филадельфия" – "Миннесота" (117:95) центровой "Сиксерс" Джоэл Эмбиид и большой "Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс. Причиной драки могли стать неоднократные колкие шутки Эмбиида в адрес Таунса в социальных сетях.

Стоит отметить, что нервы игроков НБА на пределе после того, как 26 января в США погиб всемирно известный баскетболист Коби Брайант

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