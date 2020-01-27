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"Невероятное наследие Коби": бывший тренер сборной Украины благодарен судьбе, что знал Брайанта

27 января, 16:26

Станислав Медведенко не может принять смерть бывшего партнера

Коби Брайант и Майкл Джордан

Коби Брайант и Майкл Джордан / Фото: Reuters

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Известный украинский баскетболист Станислав Медведенко, который с 2000-го по 2006 год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" бок о бок с Коби Брайантом и дважды становился чемпионом НБА, также почтил память легендарного американского защитника. Брайант с дочерью погибли 26 января в результате крушения вертолета в Калифорнии.

"Новости, которые я не могу принять. Мой друг и товарищ по команде "Лейкерс". С миром, мамба", – коротко высказался Медведенко.

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Скорбит по Коби Брайанту и бывший тренер сборной Украины по баскетболу, американский специалист Майк Фрателло:

"Шок превращается в глубокую грусть. Весь мир скорбит о внезапной потере легенды НБА и признает невероятное наследие Коби. Я благодарен судьбе, что знал его. Мои искренние соболезнования всем семьям, которые потеряли близких в этой трагической аварии".

Болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс" устроили мемориал Коби Брайантавозле "Стейплс-центра" – домашней арены "озерных". А также возле академии Брайанта. Жители и гости Лос-Анджелеса несли к арене цветы, венки, воздушные шары, мячи и игровые майки Брайанта в "Лейкерс", а из зажженных свечей выложили имя – Коби.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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Источник: xsport.ua

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