Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

"Ничего не чувствую": спортсмен, заразившийся коронавирусом, рассказал о потерях своего организма

23 марта, 13:49

Богдан Юрков

А еще недавно звездной центровой "Юты Джаз" Руди Гобер смеялся над распространяющейся по миру инфекцией

Французский центровой "Юты Джаз" Руди Гобер рассказал о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусом. Напомним, игрок НБА Гобер смеялся над коронавирусом, но сам им заразился – после этого баскетбольный сезон за океаном был остановлен.

"Хочу поделиться с вами новой информацией. В течение последних четырех дней я потерял обоняние и вкусовую чувствительность. Сейчас почти ничего не чувствую. Кто-нибудь испытывает то же самое?" – написал Гобер в своем Twitter

Напомним, за два дня до того, как у Гобера зафиксировали коронавирус, он на пресс-конференции посмеялся над COVID-19. Французский баскетболист демонстративно потрогал все микрофоны в зале. То ли хотел показать, что он не боится болезни, то ли что он не заражен. Однако судьба поднесла ему неприятный сюрприз.

Читайте также: Школьник, который брал автограф у звезды НБА, болен коронавирусом, но неясно, кто кого заразил

Позже баскетболист, чья болезнь привела к остановке сезона в НБА, принес извинения за свое нелепое поведение накануне. "Я хотел бы публично извиниться перед всеми, кого мог подвергнуть опасности. В тот момент я понятия не имел, что заразился. Я был неосторожен и меня ничто не может оправдать", – признал Руди Гобер.

Смотрите, кто больше всего рискует заразиться коронавирусом

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол НБА коронавирус Юта Джаз Руди Гобер

Источник: isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Ничего не чувствую": спортсмен, заразившийся коронавирусом, рассказал о потерях своего организмаБаскетбол
"Японцы сейчас похожи на камикадзе – в кафе, ТРЦ скопление людей": капитан сборной о пандемии в ЯпонииБаскетбол
Коронавирус уже не страшен: в Китае готовятся к возобновлению чемпионата по баскетболу
Коронавирус уже не страшен: в Китае готовятся к возобновлению чемпионата по баскетболуБаскетбол
Школьник, который брал автограф у звезды НБА, болен коронавирусом, но неясно, кто кого заразил
Школьник, который брал автограф у звезды НБА, болен коронавирусом, но неясно, кто кого заразилБаскетбол
Коронавирус против Олимпиады в Токио: с заявлением выступил министр финансов Японии
Коронавирус против Олимпиады в Токио: с заявлением выступил министр финансов ЯпонииОлимпиада-2020

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...