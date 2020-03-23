"Ничего не чувствую": спортсмен, заразившийся коронавирусом, рассказал о потерях своего организма

А еще недавно звездной центровой "Юты Джаз" Руди Гобер смеялся над распространяющейся по миру инфекцией

Французский центровой "Юты Джаз" Руди Гобер рассказал о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусом. Напомним, игрок НБА Гобер смеялся над коронавирусом, но сам им заразился – после этого баскетбольный сезон за океаном был остановлен.

"Хочу поделиться с вами новой информацией. В течение последних четырех дней я потерял обоняние и вкусовую чувствительность. Сейчас почти ничего не чувствую. Кто-нибудь испытывает то же самое?" – написал Гобер в своем Twitter

Напомним, за два дня до того, как у Гобера зафиксировали коронавирус, он на пресс-конференции посмеялся над COVID-19. Французский баскетболист демонстративно потрогал все микрофоны в зале. То ли хотел показать, что он не боится болезни, то ли что он не заражен. Однако судьба поднесла ему неприятный сюрприз.

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Позже баскетболист, чья болезнь привела к остановке сезона в НБА, принес извинения за свое нелепое поведение накануне. "Я хотел бы публично извиниться перед всеми, кого мог подвергнуть опасности. В тот момент я понятия не имел, что заразился. Я был неосторожен и меня ничто не может оправдать", – признал Руди Гобер.

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