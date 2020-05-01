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Ничего себе! Украинку из Турции признали лучшей баскетболисткой кубкового сезона в Европе

1 мая, 16:35

Андрей Фоменко

Алина Ягупова блестяще выступает за турецкий "Фенербахче" в Евролиге

Сегодня самый престижный еврокубковый турнир подвел итоги сезона 2019/2020. Самым полезным игроком (MVP) Евролиги избрали украинку Алину Ягупову! Пару дней назад Ягупову включили в символическую сборную Евролиги и назвали лучшим игроком оборонительного плана, а теперь уже признали самой-самой.

Голосование проводили в течение пяти недель в марте и апреле. Алина стала лучшей по мнению журналистов и фанатов, а вот тренеры на первое место поставили американку Алиссу Томас из чешского УСК из Праги. По сумме же №1 оказалась 28-летняя уроженка Днепра, капитан сборной Украины.

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За "Фенербахче" Ягупова выступает всего лишь первый сезон, однако в чемпионате Турции уже играла и годом ранее. В нынешнем сезоне в Евролиге не успели сыграть плей-офф – его перенесли на осень.

Ягупова – самый результативный игрок Евролиги в этом сезоне – 21,3 очка плюс 5,7 подбора и 5,5 передачи за матч. Смотрите нарезку красивых действий в исполнении украинки.

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