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Новая жертва коронавируса – чемпионат Китая: команды распустили на неопределенный срок

30 января, 22:08

Освободившихся баскетболистов ждут в Европе

Чемпионат Китая

Чемпионат Китая

Китайская баскетбольная ассоциация пошла на радикальные меры и отложила сезон из-за вспышки в стране коронавируса. Об этом сообщает eurohoops.net. Отметим, что в Поднебесной количество инфицированных приближается к восьми тысячам, а 170 человек уже погибли. Ранее мы сообщали, что коронавирус оставил легкоатлетов без чемпионата мира.

Практически все иностранные игроки и тренеры уже покинули Китай. И пока тяжело сказать, когда сезон возобновится. В дополнение к этим мерам безопасности также запрещены тренировки команд, чтобы предотвратить возможность распространения вируса.

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Так как многие хорошие игроки освобождены от своих обязанностей в КБА до дальнейшего уведомления, ведущие команды Европы начали стремительно заниматься их подписанием. А трансферный дедлайн в Европе заканчивается 26 февраля. Отметим, что за "Фуцзянь Сюньсин" последние годы выступал натурализованный украинец американского происхождения Пух Джетер.

Напомним, что 26 января в США погиб всемирно известный баскетболист Коби Брайант.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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