Новый дом Короля: семь каминов и "горящий" теннисный корт за 39 миллионов

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс приобрел особняк в Беверли-Хиллз – сообщил эксперт по спортивному бизнесу и бывший корреспондент ESPN Даррен Ровелл. И это не единственное роскошное жилище звезды баскетбола, несколько недель назад были опубликованы фото шикарного дома Леброна за 52 миллиона долларов.

"Леброн Джеймс приобрел недвижимость в Беверли-Хиллз площадью 1208 квадратных метров, с бассейном, двумя ваннами, освещенным теннисным кортом, кинотеатром и семью каминами. Последняя известная цена особняка была 39 млн долларов", — написал Ровелл.

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Трехкратный чемпион НБА "Король" Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем по 25 очков за матч, делает 10,6 передачи и 7,9 подбора. 35-летний Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP чемпионата наряду с форвардом "Милуоки Бакс" Яннисом Адетокунбо. "Лейкерс" Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса.

Леброн Джеймс готовится к возобновлению чемпионата НБА/Фото Los Angeles Lakers

Ранее мы писали, что звезда НБА Леброн Джеймс изменил жене с 22-летней моделью из Instagram. Баскетболиста в измене обвинила супруга игрока в американский футбол. Интересно, что ранее Халити и Джамора были близкими подругами, но, очевидно, слухи о романе с женатым баскетболистом испортили отношения между девушками.

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Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июляв Орландо. Все матчи пройдут в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 – Восточную.

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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