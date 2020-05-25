Новый владелец легендарного кольца: перстень Коби Брайанта перепродали за огромные деньги

На мировых аукционах продолжается борьба за вещи, которые принадлежали легендарному баскетболисту "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанту. Так, на предыдущем аукционе за наследие Брайанта выручили в восемь раз больше ожидаемой суммы, а теперь с молотка за огромные деньги ушел его чемпионский перстень.

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Украшение Коби, которое он получил за титул с "Лейкерс" было продано за 206 080 долларов – сообщает TMZ. Отметим, что Брайант подарил родителям пару одинаковых перстней после победы в сезоне-1999/2000. Мать игрока попыталась продать их после ссоры с баскетболистом. Коби хотел помешать, но суд принял сторону его родителей.

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Коби Брайант / Фото: Getty Images

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Тогда предметы были проданы частному коллекционеру за 280 тысяч долларов. В мае 2020 года владелец колец решил вновь выставить их на торги. Так, один из перстней Коби был продан на аукционе Goldin Auction. Новый обладатель отдал за него 206 08 тысяч долларов. Кстати, недавно на аукционе продали полотенце с последней игры Брайанта: смерть Коби подняла его цену в четыре раза.

Напомним, что Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. На борту находилось девять человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта Джианна – все пассажиры погибли.

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