"Нужно ввести более жесткие правила, это не шутка", – украинский спортсмен, поборовший коронавирус

Украинский баскетболист Вячеслав Бобров рассказал, как он преодолел коронавирусную инфекцию. Напомним, Бобров стал первым украинским спортсменом, у которого нашли коронавирус. Подхватил Слава недуг в Испании, а лечился уже в Киеве.
Сейчас игрок испанского клуба "Фуэнлабрада" уже дома и может спокойно рассказывать о случившемся с ним:
"Сейчас чувствую себя отлично, доволен, что наконец-то вернулся домой. Я 12 дней был в больнице, в закрытом помещении. Чуть не сошел с ума. Перечитал несколько книг, пересмотрел сериалы. Хотя я не очень сильно нервничал: отнесся к этому, как к обычной простуде. Да, я переболел коронавирусом и доволен тем, что это уже произошло, ведь сейчас с каждым день количество больных растет. После того как меня выписали, мне сказали месяц не заниматься физической активностью и пропить курс лекарств. За палату в больнице я ничего не платил. Но сам покупал антибиотики и некоторое другие препараты, потратив 3500 гривен. Можно ли заболеть второй раз? Такие случаи были, когда у человека очень низкий иммунитет".
При этом Слава считает, что нужно серьезнее относиться к происходящему:
"В нашей стране нужно ввести более жесткие правила. Но при этом и государство должно помогать, как в Испании. Там во время карантина, например, люди не платят коммунальные платежи. Вчера я выходил в магазин, видел, когда ехал из больницы, что очень многие люди ходят без масок, ходят с детьми и думают, что это все шутки. Многие относятся к этому, как к обычному заболевания, но фатальных случаев очень много, поэтому врачи и просят придерживаться карантина. К тому же, некоторые люди занимаются самолечением, в результате чего доводят до того, что им приходится лежать под капельницами и пользоваться аппаратом искусственного дыхания".
Мы писали, что игрок сборной Украины поблагодарил врачей, которые помогли победить коронавирус.
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