Обидчики Америки выиграли "бронзу" чемпионата мира

Борьба под кольцом / Фото: AFP

В Пекине завершился матч за третье место чемпионата мира по баскетболу. Бронзовые награды разыгрывали команды Австралии и Франции.

Австралийцы уверенно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в 5 очков – 16:11. К большому перерыву преимущество подопечных Леманиса выросло до 9 очков – 30:21. В третьей четверти французы полноценно вернулись в игру и сократили отставание до 4 баллов – 42:46. В заключительном игровом отрезке европейская команда выдала мощный рывок и в итоге одержала уверенную победу – 67:59. Таким образом, сборная Франции заняла на чемпионате мира третье место.

Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 19 баллов. У Австралии 17 очков в активе Джо Инглза.

Французы второй раз в истории и второй подряд выигрывают мировую "бронзу". Австралийцы еще никогда не выигрывали медалей чемпионата мира.

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Сегодня в поединке за "золото" сыграют Аргентина и Испания, начало в 15:00.

Напомним, что самая громкая сенсация ЧМ-2019 грянула в четвертьфинале. Сборная США проиграла Франции. Поражение от французов прервало 58-матчевую победную серию команды США в официальных турнирах. Американцы 13 лет не проигрывали в турнирных встречах, после того как уступили сборной Греции в полуфинале чемпионата мира 2006 года. После этого сборная США оставалась непобедимой на чемпионате Америки 2007 года, Олимпийских играх 2008 года, чемпионате мира 2010 года, Олимпиаде 2012 года, ЧМ 2014 года и Олимпиаде 2016 года.

Ранее мы писали, что болельщица сборной Бразилии зажгла на ЧМ по баскетболу. У одного из игроков бразильской команды, увидевшего на большом экране танцы красотки во время перерыва в игре, в буквальном смысле отвисла челюсть.

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