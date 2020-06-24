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Обнаружили в школе: в США загадочно умер экс-игрок двух украинских клубов

24 июня, 12:30

Олег Люлька Олег Люлька

41-летнего Джастина Лава, игравшего за "Николаев" и "Одессу", нашли без сознания - позже в больнице он скончался

Бывший баскетболист "Одессы", "Николаева" и других клубов американец Джастин Лав умер в возрасте 41 года. Об этом сообщает Twitter другой бывшей команды этого игрока – Университета Сент-Луиса. Ранее умер экс-тренер "Карпат" Дячук-Ставицкий.

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По информации источника, Джастина Лава обнаружили без сознания в кампусе средней школы в Маскауте (графство Сент-Клер, штат Иллинойс), где он работал главным тренером школьной баскетбольной команды. После этого Лава доставили в клинику, где он и скончался. Причина загадочной смерти спортсмена пока не называется.

Отметим, что за "Одессу" Джастин Лав выступал с 2008 по 2010 год, а также с 2012-го по 2014 год. В промежутке между этими периодами он два года защищал цвета баскетбольного клуба "Николаев".

Джастин Лав

Джастин Лав / Фото: stltoday

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Несколько дней назад мы писали, что умер чемпион СССР по футболу, после спорта работавший необычным курьером. Уроженец Эстонии Георгий Рябов начинал карьеру в таллинском "Динамо", но главных успехов добился в "Динамо" московском.

А накануне стало известно, что футболист сборной Того прятался от коронавируса, а умер от малярии. Спортсмен заразился малярией, когда отправился к родственникам в период пандемии.

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