Обнаружили в школе: в США загадочно умер экс-игрок двух украинских клубов

41-летнего Джастина Лава, игравшего за "Николаев" и "Одессу", нашли без сознания - позже в больнице он скончался

Бывший баскетболист "Одессы", "Николаева" и других клубов американец Джастин Лав умер в возрасте 41 года. Об этом сообщает Twitter другой бывшей команды этого игрока – Университета Сент-Луиса. Ранее умер экс-тренер "Карпат" Дячук-Ставицкий.

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По информации источника, Джастина Лава обнаружили без сознания в кампусе средней школы в Маскауте (графство Сент-Клер, штат Иллинойс), где он работал главным тренером школьной баскетбольной команды. После этого Лава доставили в клинику, где он и скончался. Причина загадочной смерти спортсмена пока не называется.

Отметим, что за "Одессу" Джастин Лав выступал с 2008 по 2010 год, а также с 2012-го по 2014 год. В промежутке между этими периодами он два года защищал цвета баскетбольного клуба "Николаев".

Джастин Лав / Фото: stltoday

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