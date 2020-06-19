"Обратный расизм тоже есть": украинский чемпион НБА о протестах в США и участии Михайлюка

Двукратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" известный украинский баскетболист Станислав Медведенко высказал свое мнение о проблеме расизма в США, а также поддержал атакующего защитника "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка, который участвовал в уличных протестах в США.

"Я поддерживаю Михайлюка. Он высказал свою точку зрения. А в спорте это очень хорошая вещь. Естественно, что Свят больше в теме американской жизни, ведь он больше времени проводит в США. То, что он меньше уделяет внимания политическим моментам на Украине, так это может быть для него и лучше. Тут некоторые всю жизнь живут и в политике ничего не понимают, а Свята, который живет в США, хотят затащить в какие-то политические разборки. Это глупо. И он правильно делает, что дистанцируется от этого. Он переживает за Украину — в этом нет никаких вопросов", — цитирует Медведенко Xsport.ua.

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Что касается проблемы расизма в Америке, Медведенко заявил следующее: "Мое мнение такое: в проблеме расизма есть доля преувеличения. Это подогрето уличными беспорядками. Плюс мы должны понимать, что скоро президентские выборы в США. Одна из партий или обе партии пытаются воспользоваться этой ситуацией. Нужно все делить на два, не стоит доказывать что-то с особой озлобленностью".

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"Обратный расизм? Да, он тоже есть. Мы должны понимать, что все говорят о черных, но с их стороны также есть расизм. Я против любого проявления расизма — все должны иметь равные возможности, вот и все", – отметил чемпион НБА.

Напомним, что массовые акции протестов в США, которые во многих городах переросли в беспорядки, начались после смерти от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали 25 мая по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов. Один из полицейских больше пяти минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его забрали в госпиталь, где он вскоре умер.

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