Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Очередная жертва пандемии: мать звезды НБА умерла от коронавируса

14 апреля, 13:21

Александр Трикиша

Женщину подключили к системе искусственной вентиляции легких, но это не помогло спасти ее жизнь

Трагедия случилась в семье центрового клуба НБА "Миннесота Тимбервулвз" Карла-Энтони Таунса. Из-за болезни, вызванной инфекцией коронавируса, скончалась мать баскетболиста Жаклин Круз.

В конце марта женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Таунс сообщил, что его мать находилась в искусственной коме. Ее подключили к системе искусственной вентиляции легких, но это не помогло спасти ее жизнь. Жаклин было 58 лет. Также сообщается, что коронавирусом заразился отец Карла-Энтони.

Реклама

Ранее мы писали, что от коронавируса умер охранник Бейонсе и звезд НБА: он всего на семь часов пережил свою мать. Нурдину Саиду, который прикрывал собой звезд спорта и шоу бизнеса, было 56 лет – подробности семейной катастрофы.

Также сообщалось, что хозяин известного баскетбольного клуба уволил 45 тысяч человек из-за пандемии: "Я сделал это ради их же блага". Владелец "Хьюстон Рокетс" Тильман Фертитта заявил, что, уволив тысячи людей, сделал им одолжение.

В Украине двухлетний мальчик излечился от коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол НБА баскетболист коронавирус Миннесота Тимбервулвз Карл-Энтони Таунс

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Привезли коронавирус из Москвы": в клубе украинки выдвинули серьезное обвинениеБаскетбол
От коронавируса умер охранник Бейонсе и звезд НБА: он всего на семь часов пережил свою мать
От коронавируса умер охранник Бейонсе и звезд НБА: он всего на семь часов пережил свою матьБаскетбол
"Запрещено собираться более 10 человек": украинский защитник сходил с ума в изоляции в ДетройтеБаскетбол
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка
Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-ЙоркаХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...