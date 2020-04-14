Очередная жертва пандемии: мать звезды НБА умерла от коронавируса

Женщину подключили к системе искусственной вентиляции легких, но это не помогло спасти ее жизнь

Трагедия случилась в семье центрового клуба НБА "Миннесота Тимбервулвз" Карла-Энтони Таунса. Из-за болезни, вызванной инфекцией коронавируса, скончалась мать баскетболиста Жаклин Круз.

В конце марта женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Таунс сообщил, что его мать находилась в искусственной коме. Ее подключили к системе искусственной вентиляции легких, но это не помогло спасти ее жизнь. Жаклин было 58 лет. Также сообщается, что коронавирусом заразился отец Карла-Энтони.

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Ранее мы писали, что от коронавируса умер охранник Бейонсе и звезд НБА: он всего на семь часов пережил свою мать. Нурдину Саиду, который прикрывал собой звезд спорта и шоу бизнеса, было 56 лет – подробности семейной катастрофы.

Также сообщалось, что хозяин известного баскетбольного клуба уволил 45 тысяч человек из-за пандемии: "Я сделал это ради их же блага". Владелец "Хьюстон Рокетс" Тильман Фертитта заявил, что, уволив тысячи людей, сделал им одолжение.

В Украине двухлетний мальчик излечился от коронавируса:

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