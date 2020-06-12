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Один из лидеров сборной Украины в межсезонье поменяет европейский клуб: все дело в деньгах

12 июня, 10:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетболист Александр Липовый покидает греческий "Промитеас"

Хорошо известный в Европе украинский баскетболист Александр Липовый в ближайшее время сменит клуб. 28-летний защитник сборной Украины последние три сезона выступал за греческий "Промитеас", где Александром были очень довольны. Однако на сезон 2020/2021 клуб уменьшает бюджет и не сможет платить Липовому такую зарплату, как прежде и как прописано в контракте. Об этом сообщил ресурс Eurohoops. Соглашение украинца в "Промитеасе" должно была действовать еще год. Сейчас стороны договариваются о мирном расторжении соглашения. В апреле Липовый вошел в число лучших игроков чемпионата Греции – одного из самых сильных на континенте.

Таким образом, украинский баскетболист ростом 203 см становится свободным агентом. Заинтересованность в услугах харьковчанина уже проявил другой сильный греческий клуб – АЕК. На момент остановки чемпионата Греции АЕК занимал второе место, "Промитеас" – четвертое. Также "Промитеас" с Липовым довольно успешно выступали в Лиге чемпионов ФИБА.

Читайте о том, что бросок украинца претендует на звание лучшего данка десятилетия.

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