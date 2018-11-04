Одиннадцать очков от Лэня: "Атланта" выиграла после четырех поражений

После блестяще проведенного поединка против "Кливленд Кавальерс", в котором украинский центровой клуба "Атланта Хокс" Алексей Лэнь набрал 22 очка и показал лучший результат по подборам (9) в своей команде, результативность нашего представителя в НБА снизилась. В игре с "Сакраменто Кингс" он набрал 11 очков (6 подборов), столько же – сегодня ночью.

В поединке с "Майами Хит" Лэнь провел на площадке 24 минуты, набрал 11 очков, совершил 4 подбора, 1 перехват и 3 блок-шота. Кроме того, показатель полезности "+/-" украинца оказался третьим в команде (+8). А его "Атланта" выиграла – 123:118.

Клуб Лэня начал чемпионат НБА не лучшим образом – два поражения. Потом были две победы и серия из четырех поражений. Сейчас соотношение побед и проигрышей – 3:6. С этим показателем "Атланта" занимает 11-е место в Восточной конференции, чего недостаточно для попадания в плей-офф. Но сезон, по большому счету, только начался.

Ранее мы сообщали, что в НБА стартовал регулярный чемпионат, в котором будут играть два украинца – Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк.

Чуть позже Святослав Михайлюк дебютировал в сильнейшей лиге мира.