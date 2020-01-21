Одноклубник Лэня с зарплатой в 25 млн может завершить карьеру после жуткой аварии

Чендлер Парсонс / Фото: Getty Images

Реклама

Баскетболист клуба НБА "Атланта Хокс" Чендлер Парсонс может завершить карьеру в 31 год из-за травм, которые он получил в результате аварии. Парсонс попал в ДТП 15 января. В результате столкновения с другим автомобилем баскетболист получил множественные тяжелые и неизлечимые травмы, в том числе травматическое повреждение головного мозга, грыжу межпозвоночного диска и разрыв губы. Врачи сомневаются, что он сможет полностью восстановиться.

Отметим, что в ДТП с был другой водитель. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он признал свою вину после того, как его задержала полиция.

"Сейчас Чендлер работает с командой врачей, чтобы восстановить свое здоровье, его способность вернуться к игре под вопросом. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь ему полностью восстановиться, в то же время работаем над тем, чтобы привлечь к делу ответственные стороны", – заявили адвокаты игрока.

Отметим, что зарплата Парсона составляет 25 миллионов в год. В текущем сезоне он участвовал только в пяти матчах. Летом прошлого года "Атланта" обменяла его у "Мемфис Гриззлис".

Ранее мы писали, что украинец Михайлюк обновил рекорд результативности в НБА в матче против команды Лэня. Украинское дерби в НБА не получилось – Алексей Лэнь пропустил поединок из-за травмы.

Смотрите, как недавно на баскетбольном матче в США произошла стрельба:

Неизвестный устроил стрельбу на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама