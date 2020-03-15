Одноклубник украинского баскетболиста в НБА заболел коронавирусом

Кристиан Вуд из "Детройт Пистонс" чувствует себя хорошо, хотя и подхватил болезнь

Еще у одного игрока НБА обнаружили коронавирус. Больным оказался 24-летний центровой "Детройт Пистонс" Кристиан Вуд – одноклубник украинца Святослава Михайлюка, сообщил инсайдер НБА Шэмс Чарания. К слову, читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

При этом Вуд никаких симптомов коронавируса не чувствовал, но в рамках прохождения проверки его тест оказался позитивным. Возможно, что Кристиан заразился от Руди Гобера. Неделю назад он играл против французского центрового "Юты Джаз". Мы сообщали, что Гобер смеялся над коронавирусом, но сам им заразился.

На данный момент баскетболист чувствует себя хорошо, а информации о болезни у кого-то из его партнеров по команде пока что не поступало. Интересно, что "Детройт" за несколько дней до встречи с "Ютой" играл с "Сакраменто" Алексея Лэня. И в том матче Вуд действовал персонально против украинского центрового. Напомним, что до игрока "Поршней" официально было известно о двух зараженных коронавирусом: баскетболистах "Юты" Гобере и Доноване Митчелле.

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