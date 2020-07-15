Одноклубник заразившегося украинца после коронавируса вернулся к тренировкам команды

У багамского защитника "Сакраменто Кингс" Бадди Хилда все ограничилось насморком и непродолжительным ознобом

Защитник "Сакраменто Кингс" Бадди Хилд полностью вылечился после диагностированного у него ранее коронавируса. Как сообщает ESPN, 27-летнему багамскому баскетболисту разрешили вернуться к тренировкам команды из Калифорнии, и он уже провел первое занятие с "королями" после вынужденной паузы.

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Отметим, что болезнь у Бадди Хилда протекала довольно легко, проявившись только в насморке и ознобе. Он длился одну ночь.

Бадди Хилд / Фото: Getty Images

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Добавим, что в числе заразившихся коронавирусом игроков "Сакраменто Кингс" ранее оказался украинец Алексей Лэнь, а также Джабари Паркер и Харрисон Барнс. Как мы писали, украинского центрового НБА пока не допускают к команде.

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Ранее Алексей Лэнь, который за океаном зарабатывает 4 255 000 долларов в год, заявил, что коронавирус у него обнаружили на ранней стадии. Наш баскетболист отправился в изоляцию и ждет возможности присоединиться к своим партнерам перед рестартом НБА, запланированным на 30 июля.

Алексей Лэнь в игре "Сакраменто" против "Торонто", 15 очков, 2 блок-шота, 7 подборов

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