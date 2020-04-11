Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

"Он не человек": лучшие моменты с участием "пришельца" сильнейшей лиги мира

11 апреля, 10:28

Елена Павлова

Эксперты считают, что "Король" НБА сможет поддерживать этот уровень игры в течение следующих 5 лет

Бывший центровой НБА Кендрик Перкинс, который на данный момент работает экспертом ESPN, оценил игру звезды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса. Напомним, что Перкинс отыграл в топ-лиге мира 14 сезонов, выступая за "Бостон Селтикс", "Оклахому-Сити Тандер", "Кливленд Кавальерс" и "Нью-Орлеан Пеликанс". В 2008 году большой стал чемпионом в составе "Селтикс".

Читайте также: "Леброн сказал: ты знаешь мой номер, если что-то нужно будет – звони": у украинца в НБА "крыша" звезды №1

"Леброн Джеймс не человек. Он сможет поддерживать этот уровень игры в течение следующих 5 лет", — написал Перкинс в своем Instagram.

Отметим, что в этом сезоне НБА в рамках регулярного чемпионата Леброн отыграл за "Лейкерс" 60 матчей, набирая в них в среднем 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени. При этом форварду в этом году исполнится 36 лет.

Смотрите лучшие моменты в исполнении "Короля" Джеймса в сезоне-2019/2020

Напомним, из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Ранее мы сообщали, что зарплаты украинских звезд НБА оказались под угрозой из-за пандемии COVID-19.

Смотрите также, как в этом году завершился Матч звезд НБА

Реклама

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБА Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Привезли коронавирус из Москвы": в клубе украинки выдвинули серьезное обвинениеБаскетбол
"Запрещено собираться более 10 человек": украинский защитник сходил с ума в изоляции в ДетройтеБаскетбол
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка
Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-ЙоркаХоккей
Капитан
Капитан "Крюк", который бил Брюса Ли: 51 год назад в НБА пришел величайший очкарик Абдул-ДжаббарБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...