"Он не человек": лучшие моменты с участием "пришельца" сильнейшей лиги мира

Эксперты считают, что "Король" НБА сможет поддерживать этот уровень игры в течение следующих 5 лет

Бывший центровой НБА Кендрик Перкинс, который на данный момент работает экспертом ESPN, оценил игру звезды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса. Напомним, что Перкинс отыграл в топ-лиге мира 14 сезонов, выступая за "Бостон Селтикс", "Оклахому-Сити Тандер", "Кливленд Кавальерс" и "Нью-Орлеан Пеликанс". В 2008 году большой стал чемпионом в составе "Селтикс".

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"Леброн Джеймс не человек. Он сможет поддерживать этот уровень игры в течение следующих 5 лет", — написал Перкинс в своем Instagram.

Отметим, что в этом сезоне НБА в рамках регулярного чемпионата Леброн отыграл за "Лейкерс" 60 матчей, набирая в них в среднем 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени. При этом форварду в этом году исполнится 36 лет.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Ранее мы сообщали, что зарплаты украинских звезд НБА оказались под угрозой из-за пандемии COVID-19.

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