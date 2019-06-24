Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости баскетбола

Определились чемпионы мира по баскетболу 3 на 3 у мужчин и женщин

24 июня, 10:19

Мужская сборная Украины стала восьмой в мире, а женская – 14-й

Фото: FIBA

В Амстердаме завершился чемпионат мира по баскетболу 3 на 3. В соревновании мужчин золотые медали завоевали баскетболисты из США, обыгравшие в финале Латвию – 18:14. Бронзовые награды достались полякам -в матче за третье место они оказались сильнее Сербии – 18:15. Что касается украинской сборной, то наши парни заняли итоговое восьмое место.

В женском соревновании победу отпраздновала команда Китая, обыгравшая в финале Венгрию со счетом 19:13. В матче за третье место Франция разгромила Австралию – 21:9. Сборная Украины, не сумевшая выйти из группы, заняла итоговое 14-е место.

В 2016 году наши девушки завоевали на чемпионате мира 3х3 серебряные медали:

Ранее стали известны возможные соперники "Киев-Баскета" в Лиге чемпионов. Столичный клуб стартует с квалификации престижного еврокубка.

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат мира, баскетбол 3 на 3

Вы сейчас просматриваете новость " Определились чемпионы мира по баскетболу 3 на 3 у мужчин и женщин". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Француженки в дополнительное время дожали Бразилию и пробились в четвертьфинал ЧМ-2019

Сегодня, 09:24

Хозяйки чемпионата мира по футболу в 1/8 финала обыграли сборную Бразилии со счетом 2:1

VAR – это расизм: камерунские футболистки плевались в соперниц и отказывались выходить на матч ЧМ

Вчера, 22:12

Продолжение матча 1/8 финала женского ЧМ оказалось под угрозой срыва

Сборные Украины по баскетболу успешно стартовали на Европейских играх

21 июня, 14:47

Мужская команда обыграла Беларусь, девушки справились с Латвией

Хлопнули дверью: украинки разгромили Индонезию в последнем матче на ЧМ по баскетболу

21 июня, 14:13

Наши девушки не смогли выйти из группы, одержав только одну победу на турнире

Определились все участники 1/8 финала женского чемпионата мира

21 июня, 10:34

Финальная игра чемпионата мира запланирована на 7 июля

Украинские баскетболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу

20 июня, 16:53

Наша команда в драматичном поединке в овертайме обыграла Монголию

Зеленского предупредили о приближении Третьего Майдана

Как стирать пуховик в стиральной машине

Дмитрий Певцов: живу в долгах, но для меня это нормально

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Как спастись от клещей

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает 6-летнего сына

Почему мы любим одних, а замуж выходим за других: 10 причин

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Ремонт царапин за 3 минуты

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 09:26

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день": Шеву включили в звездный антирейтинг

Вчера, 13:13

Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе игроков, погубивших свою карьеру одним трансфером

Это не Блохин: назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо"

Вчера, 10:55

Давний друг Артема Милевского рассказал, из-за кого скандальный нападающий в свое время покинул Киев

Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко

22 июня, 18:38

Российский олигарх заплатит "Дерби" за Фрэнка Лэмпарда компенсацию в размере 4 миллионов евро

"Это смертельно": в России опасаются, что Николая Валуева может постигнуть судьба Жанны Фриске

22 июня, 17:18

Известный боксер рассказал, что врачам так и не удалось убрать опухоль у него из головы

Приметы, которые намекают на развод

Фельдман обвинил "Национальный корпус" в вымогательстве $1 млн

«Измените речь — изменится жизнь»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь