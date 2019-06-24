Определились чемпионы мира по баскетболу 3 на 3 у мужчин и женщин
Мужская сборная Украины стала восьмой в мире, а женская – 14-й
В Амстердаме завершился чемпионат мира по баскетболу 3 на 3. В соревновании мужчин золотые медали завоевали баскетболисты из США, обыгравшие в финале Латвию – 18:14. Бронзовые награды достались полякам -в матче за третье место они оказались сильнее Сербии – 18:15. Что касается украинской сборной, то наши парни заняли итоговое восьмое место.
В женском соревновании победу отпраздновала команда Китая, обыгравшая в финале Венгрию со счетом 19:13. В матче за третье место Франция разгромила Австралию – 21:9. Сборная Украины, не сумевшая выйти из группы, заняла итоговое 14-е место.
В 2016 году наши девушки завоевали на чемпионате мира 3х3 серебряные медали:
Ранее стали известны возможные соперники "Киев-Баскета" в Лиге чемпионов. Столичный клуб стартует с квалификации престижного еврокубка.
Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".
В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.
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