Определились чемпионы мира по баскетболу 3 на 3 у мужчин и женщин

Мужская сборная Украины стала восьмой в мире, а женская – 14-й

Фото: FIBA

В Амстердаме завершился чемпионат мира по баскетболу 3 на 3. В соревновании мужчин золотые медали завоевали баскетболисты из США, обыгравшие в финале Латвию – 18:14. Бронзовые награды достались полякам -в матче за третье место они оказались сильнее Сербии – 18:15. Что касается украинской сборной, то наши парни заняли итоговое восьмое место.

В женском соревновании победу отпраздновала команда Китая, обыгравшая в финале Венгрию со счетом 19:13. В матче за третье место Франция разгромила Австралию – 21:9. Сборная Украины, не сумевшая выйти из группы, заняла итоговое 14-е место.

В 2016 году наши девушки завоевали на чемпионате мира 3х3 серебряные медали:

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