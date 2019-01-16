Определились стартовые пятерки матча звезд украинской Суперлиги

Вторую пятерку будут определять тренеры Суперлиги, еще по два игрока в сборные выберут организаторы Матча звезд

Фото: Федерация баскетбола Украины

Определились стартовые пятерки матча звезд украинской Суперлиги https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f75/284/5c3f7528477c5.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f75/284/5c3f7528477c5.jpg 2019-01-16T20:18:00+02:00 Баскетбол Вторую пятерку будут определять тренеры Суперлиги, еще по два игрока в сборные выберут организаторы Матча звезд

Сегодня было закрыто голосование за стартовые пятерки Матча звезд-2019. Вашему вниманию результаты голосования, и соответственно, стартовые пятерки сборных Украины и легиона. Напомним, что вторую пятерку будут определять тренеры Суперлиги, еще по два игрока в сборные выберут организаторы Матча звезд (Федерация баскетбола Украины – прим.). Также организаторы назовут и тренерский состав команд, а главным фактором при определении тренеров станет турнирное положение их команд в чемпионате Украины.

УКРАИНА:

Защитники

Александр Мишула (БК "Днепр") – 695 голосов, 31%

Виталий Зотов (МБК "Николаев") – 345 голосов, 15%

Передняя линия

Станислав Тимофеенко (БК "Днепр") – 353 голоса, 16%

Кирилл Фесенко (БК "Днепр") – 352 голоса, 16%

Алексей Онуфриев (МБК "Николаев") – 331 голос, 15%

ЛЕГИОН:

Защитники

Малик Трент (БК "Запорожье") – 283 голоса, 17%

Майкл Холтон (БК "Запорожье") – 266 голосов, 16%

Передняя линия

Киндал Хилл (БК "Запорожье") – 331 голос, 21%

Кристофер Коукли (БК "Черкасские Мавпы) – 313 голосов, 20%

Делван Грэм (БК" Политехник ") – 219 голосов, 14%.

Накануне украинец Алексей Лэнь повторил личный рекорд результативности в сезоне. Украинский баскетболист набрал 24 очка, сделал 11 подборов и 3 передачи в матче "Атланта" – "Оклахома".

А на днях в США взорвали крышу баскетбольной арены. На этой арене на протяжении 30 лет выступала команда НБА "Милуоки Бакс".

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Источник: Федерация баскетбола Украины Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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