Определился первый финалист чемпионата Украины по баскетболу
За вторую путевку в финал продолжают борьбу "Днепр" и "Химик"
"Киев-Баскет" стал первым финалистом украинской баскетбольной Суперлигой. В четвертой игре полуфинальной серии киевляне на своем паркете обыграли "Запорожье" – 89:81. Счет в серии стал 3:1 в пользу команды Евгения Мурзина.
За вторую путевку в финал продолжают борьбу "Днепр" и "Химик". На данный момент в полуфинальной серии ведет клуб из Южного со счетом 2:1. Четвертый и, возможно, решающий матч серии команды проведут 13 апреля в Днепре.
"Киев-Баскет" – "Запорожье" – 89:81 (25:30, 27:17, 16:22, 21:12)
"Киев-Баскет": Крик – 17 очков, 5 результативных передач; Крутоус – 15 очков; Нванкво – 13очков, 7 подборов.
"Запорожье": Трент – 15 очков, 5 подборов, 6 результативных передач; Холтон – 14 очков, 5 результативных передач; Шевченко – 12 очков.
Напомним, что сегодня "Донбасс" обыграл Днепр и в седьмой раз в истории завоевал золотые медали чемпионата Украины. А клуб из Херсона в дебютном сезоне стал серебряным призером УХЛ.
Также мы писали, что стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА. Победителем регулярного сезона стал клуб "Милуоки Бакс".
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