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Опубликованы фото шикарного особняка за 52 миллиона звезды баскетбола

15 июня, 20:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

После модернизации стоимость особняка возросла в два раза

В сети появились фото роскошного особняка знаменитого баскетболиста Леборна Джеймса. Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" приобрел дом в 2018 году за 23 миллиона долларов. После модернизации стоимость особняка возросла до 52 миллионов. Напомним, что Майкл Джордан обошел Леброна в борьбе за звание лучшего игрока НБА всех времен.

Дизайн дома, разработанный всемирно известным архитектором Полом МакКлином, может похвастаться полностью стеклянными стенами, роскошным бассейном и роскошными комнатами с массивными мраморными каминами. Вся эта красота прячется за высоким забором и имеет сверхсовременные средства безопасности.

На территории особняка есть спа-салон с роскошной лаунж-зоной с кострищем, расположенной в центре, медиа-зал, бар, тренажерный зал, тренажер для гольфа, бильярд, сигарная комната, винный погреб и обширный оздоровительный центр с гидромассажной ванной и сауной. А на крыше располагается огромная терраса и сад.

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Ранее мы писали, что звезда НБА Леброн Джеймс изменил жене с 22-летней моделью из Instagram. Баскетболиста в измене обвинила супруга игрока в американский футбол. Интересно, что ранее Халити и Джамора были близкими подругами, но, очевидно, слухи о романе с женатым баскетболистом испортили отношения между девушками.

Забавное видео со страницы Леброна Джеймаса в Instagram Видео: Instagram

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баскетбол особняк НБА баскетболист Леброн Джеймс

Источник: Сегодня|Спорт

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