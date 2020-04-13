От коронавируса умер охранник Бейонсе и звезд НБА: он всего на семь часов пережил свою мать

Нурдину Саиду, который прикрывал собой звезд спорта и шоу бизнеса, было 56 лет - подробности семейной катастрофы

Нурдин Саид – личный охранник многих звездных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также знаменитых артистов – скончался от заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yahoo Sports. Смерть мужчины подтвердила его дочь Саманта. Ранее коронавирус убил легенду "Атлетико".

56-летний американец Нурдин Саид умер буквально спустя семь часов после того, как от COVID-19 скончалась проживавшая вместе с ним в Нью-Йорке его мать Анезия Клемонс.

"Не могу в это поверить, – шокирована дочка скончавшегося телохранителя. – Ты не осознаешь, насколько ужасен этот вирус, пока он не затронул твой дом. Мы думали, что смерть моей бабушки будет чем-то из серии – "заберут одного из команды". Бабушка даже говорила: "Пусть умру я вместо моего сына". Но нет..."

Нурдин Саид и его дочка Саманта. Фото – Yahoo Sports

Охранник Нурдин Саид и баскетболист Дрэймонд Грин / Фото: Yahoo! Sports

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Известный центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Демаркус Казинс впервые нанял Нурдина Саида в качестве личного охранника в 2015 году, во время All-Star уик-энда в Нью-Йорке. Кроме того, Саид работал с баскетболистами Дрэймондом Грином и Рэджоном Рондо, а также с многочисленными звездами сцены, среди которых Бейонсе и Дженнифер Лопес.

"Это большой удар. Просто ужасная потеря, особенно когда мы говорим о таком человеке, как Саид. Все, кто его знал, говорили о нем только хорошее", – рассказал о скончавшемся Нурдине Саиде баскетболист Демаркус Казинс

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