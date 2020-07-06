От удара молнии дотла сгорел дом знаменитого баскетболиста: фото

Бывший игрок сборной Эстонии по баскетболу, 36-летний Рейнар Халлик лишился дома после пожара. Возгорание произошло после удара молнии, сообщает Delfi. В результате частный дом экс-центрового ростом 208 см полностью выгорел. Снимками с места происшествия поделились друзья спортсмена, которые собирают средства, чтобы помочь Халлику построить новый дом. Ранее после удара молнии в реанимацию попал 16-летний вратарь российского клуба.

"Все имущество семьи Рейнара было уничтожено при пожаре – мебель, одежда, игрушки 5 летней дочери и т.д. К сожалению, ничего не удалось спасти, – пишут его друзья в Facebook. – Рейнар – храбрый эстонец. Его первый комментарий был искренним и простым: "Какого черта, начнем с начала. Нам не нужна никакая помощь, мы сможем!". После шока Рейнар и его семья выживут! Но все мы знаем, как тяжело будет начинать с нуля. У дома была страховка, но, увы, она не покрывает всех убытков"

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Рейнар Халлик / Фото: korvpall24.ee

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Отметим, что Рейнар Халлик выступал за множество профессиональных баскетбольных клубов на родине, в Эстонии. Сыграл 21 матч за сборную своей страны, также он становился победителем Кубка Финляндии.

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