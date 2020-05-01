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Отказался от 100 миллионов долларов за два часа работы: невероятная история Майкла Джордана

1 мая, 13:13

Елена Павлова

Майкл был настолько успешен, что мог не делать того, что ему не нравится

Агент Дэвид Фэлк, сотрудничавший с известного баскетболистом Майклом Джорданом на протяжении его карьеры, рассказал, что три года назад легенда НБА отказался от возможности заработать 100 миллионов долларов, лишь проведя два часа на одном из мероприятий. Ранее мы писали, что легенда НБА пропустил визит в Белым дом, играя в гольф с драг-дилером.

"Три года назад я организовал для него сделку на 100 миллионов долларов. Для этого ему нужно было предоставить свое имя и образ, а также присутствовать на мероприятии в течение двух часов и объявить о сделке. Но Майкл отказался. Храни его бог. Майкл был настолько успешен, что теперь может делать все, что хочется, или не делать того, что ему не нравится. Я действительно восхищаюсь этим. Он очень избирателен в вещах, в которые он хочет быть вовлечен", — цитирует Фэлка Clutch Points.

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Напомним, Джордан – шестикратный чемпион НБА, который шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет, а сейчас его состояние оценивается в 2,1 миллиарда долларов.

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