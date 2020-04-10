Пандемия идет мимо: украинский баскетболист выиграл регулярный чемпионат Тайваня

Игорь Зайцев выступает в Азии во время пандемии коронавируса

Несмотря на борьбу с коронавирусом во всем мире, чемпионат Тайваня по баскетболу не остановили. В Юго-Восточной Азии успешно выступает украинец Игорь Зайцев, который в течение многих лет играл за нашу национальную сборную. Уроженец Кривого Рога вместе со своим клубом "Тайвань Бир" досрочно выиграл регулярный сезон тамошнего первенства. Пару недель назад мы писали, что украинский баскетболист играет в чемпионате Тайваня.

В очередном матче команда Зайцева уверенно победила "Пауян" со счетом 99:72, а наш соотечественник показал прекрасную статистику, набрав 16 очков и реализовав при этом все пять двухочковых бросков и две "трешки". Также в его активе по шесть подборов и передач и два блок-шота. В 30 поединках "Тайвань Бир" добыл 23 победы и досрочно обеспечил себе первое место в регулярке и хорошую позицию для плей-офф.

Интересно, что зрители и бригада судей-секретарей за столиком сидят в масках.

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