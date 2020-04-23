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Печальное лицо спорта в пандемию: как коронавирус опустошил баскетбольные площадки

23 апреля, 23:31

Елена Павлова

Из-за введения карантина и профессиональные атлеты, и любители пока не могут играть в публичных местах

Пандемия коронавируса привела к отмене практически всех спортивных соревнований. Не стали исключением и баскетбольные турниры ФИБА, которые остановили по всему миру. При этом пустуют не только большие арены, но и открытые площадки, грустно ожидая возвращения игроков.

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Из-за введения карантина и профессиональные спортсмены, и любители пока не могут играть и поддерживать физические кондиции в публичных местах. Смотрите, как коронавирус опустошил баскетбольные площадки.

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Ранее мы сообщали, что клубы НХЛ, НБА и MLS поддержали акцию lightitblue, которую начала Британия. Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Кампания #lightitblue направлена на поддержку работников здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

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Мы также писали, что легендарный стадион в Бразилии превратили в госпиталь, а Ледовый дворец Мадрида – в морг. Помимо "Мараканы", под "больницы" в Бразилии пойдут арены "Коринтианса", "Сан-Паулу", "Ботафого" и "Сантоса".

Смотрите также, как женская сборная Украины по баскетболу одержала победу над Португалией

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баскетбол площадка коронавирус

Источник: Федерация баскетбола Украины

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