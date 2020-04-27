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Перстень за победу на Олимпиаде-2012 и еще 85 вещей Коби Брайанта продадут на аукционе

27 апреля, 17:51

Александр Трикиша

Знаменитый баскетболист погиб в авиакатастрофе в начале года

86 вещей легендарного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта выставлены на аукцион, сообщает ESPN. Напомним, Коби Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось девять человек, в том числе и 13-летня дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре – все пассажиры погибли. Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

По данным источника пять процентов с каждого лота, среди которых майки, кроссовки и золотое кольцо с восемью бриллиантами и выгравированной фамилией баскетболиста в честь победы на Олимпиаде-2012, будет передано в фонд вдовы легенды "Лейкерс", который Ваннеса Брайант создала учредила после гибели своего супруга и дочери.

На данный момент самым дорогим лотом на аукционе считаются кроссовки, в которых Брайант играл в пятом матче финальной серии плей-офф НБА 2001 года за "Лейкерс" против "Филадельфии". Их цена уже составляет 28 тысяч долларов. Другие кроссовки Коби Брайанта выставила на аукцион Испанская баскетбольная лига. Средства будут направлены на борьбу с коронавиурсом.

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Кстати, недавно на аукционе продали полотенце с последней игры Брайанта: смерть Коби подняла его цену в четыре раза. С этим полотенцем на плечах Коби произносил прощальную речь после своей заключительной игры в лиге 13 апреля 2016 года.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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Олимпиада-2012 баскетболист Коби Брайант аукционы

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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