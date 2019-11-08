Первый номер сборной Украины и "Прометея" стал игроком октября в Суперлиге

Денис Лукашов / Фото: ФБУ

Разыгрывающий защитник "Прометея" и сборной Украины 30-летний Денис Лукашов признан лучшим игроком октября в Суперлиге. Благодаря усилиям Лукашова новичок элиты в октябре сумел одержать шесть побед в семи матчах. В общем в этом сезоне Лукашов вышел на площадку в семи матчах, в среднем набирая по 10,6 очка и совершая 5,4 подбора и 8 передач за матч. Ранее мы писали, что "Прометей" зажигает в Суперлиге- новичок возглавил элиту.

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Вчера в очередном поединке Суперлиги "Прометей" легко переиграл "Запорожье" 103:77, а Денис стал самым эффективным в составе коллектива из Каменского – 19 очков. При этом лучший игрок октября реализовал пять из восьми трехочковых. Теперь с семью победами и одним поражением "Прометей" продолжает возглавлять турнирную таблицу регулярного чемпионата Суперлиги. Ранее мы уже рассказывали о скандале в украинском баскетболе, где в битве лидеров виноватыми оказались судьи.

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