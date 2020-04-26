Первый признак возвращения НБА: клубам разрешат открывать тренировочные базы, но с важным условием

НБА планирует разрешить клубам открывать тренировочные базы для игроков с 1 мая, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Хотя в последнее время некоторые могли служить другим целям. Так, "Детройт" предлагал использовать новую базу клуба для оказания помощи людям, зараженным коронавирусом. Ранее мы писали, что клуб украинца из-за пандемии закрыл в США даже тренировочную базу одним из первых в Лиге, хотя больных у "Королей" не было.

Но сообщается, что есть одно условие – командам разрешат открывать тренировочные базы пока только для индивидуальной работы, а вот групповые тренировки будут запрещены. Ранее украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк жаловался, что ему негде поддерживать форму, так как все залы закрыты из-за пандемии.

"Сейчас здесь трудно найти зал для тренировок, так как все закрыто из-за карантина. Мы договорились с одним из частных спортзалов, но он не всегда открыт. Если нет возможности тренироваться в помещении, то остается только улица", – рассказывал Святослав.

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Напомним, что ранее НБА всерьез рассматривало вариант с возобновлением чемпионата в одном городе.

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