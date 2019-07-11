Первый темнокожий тренер в истории НБА получил награду стойкость духа и смелость

Билл Расселл – первый баскетболист НБА, получивший престижную награду имени Артура Эша

Билл Расселл получил награду Артура Эша. Фото: AFP

Бывший баскетболист "Бостон Селтикс" Билл Расселл получил награду Arthur Ashe Courage Award (награда имени Артура Эша). Расселл стал 27-м лауреатом премии. Он является первым действующим или бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), удостоенным премии.

Расселл является 11-кратным чемпионом НБА и первым темнокожим тренером в истории лиги. Он активно участвовал в движении, направленном на защиту прав человека, участвовал в марше на Вашингтон в 1963 году. Тогда от 200 тысяч до 300 тысяч человек прошли маршем к мемориалу Линкольну, где Мартин Лютер Кинг произнес речь, получившую название "У меня есть мечта". Около 80 процентов участников марша были афроамериканцами.

Награда вручается людям, проявившим стойкость духа и смелость, свойственную Артуру Эшу – темнокожему теннисисту, известному борьбой за права человека. Хотя это награда, ориентированная на спорт, она не ограничивается людьми или действиями, связанными со спортом, так как ежегодно вручается лицам, чей вклад "выходит за рамки спорта".

Также мы писали, что украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и важным финансовым успехом. Он получит 1,4 млн долларов, полагающихся ему за следующий сезон, даже если в "Детройте" решат отчислить его или обменять в другую команду.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

Как сообщалось ранее, победителем прошлого сезона НБА стала команда из Торонто. На параде чемпионов произошла стрельба:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Первый темнокожий тренер в истории НБА получил награду стойкость духа и смелость". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"