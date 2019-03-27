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Плей-офф Суперлиги Украины: "Днепр" обыгрывает "Одессу", "Химик" оказался сильнее "Политеха"

Сегодня, 21:35

В Украинской Суперлиге стартовала серия плей-офф

Фото: Федерация баскетбола Украины
Плей-офф Суперлиги Украины: "Днепр" обыгрывает "Одессу", "Химик" оказался сильнее "Политеха" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bd0/7ec/5c9bd07ec9957.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bd0/7ec/5c9bd07ec9957.jpg Баскетбол В Украинской Суперлиге стартовала серия плей-офф

Сегодня состоялись два первых матча 1/4 финала плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины. В первой встрече "Днепр" победил дома "Одессу" – 92:82. У хозяев самым полезным стал Тимофеенко – 27 очков, 2 из 2 трехочковых. Надежду одесситам на лучший результат до последнего поддерживал Мэйси – 21 очко. Второй матч серии команды сыграют в Одессе в субботу, 30 марта. Ранее мы подводили итоги регулярного чемпионата Украины по баскетболу.

"Днепр" – "Одесса" – 92:82 (22:21, 22:20, 17:20, 31:21)
"Днепр": Тимофеенко 27 очков, 5 подборов, 2 передачи; Мишула 16 очков, 4 подбора, передач.
"Одесса": Мэйси 21 очко, 4 подбора, 8 передач; Хелманис 16 очков, 6 подборов, 3 передач; Пустозвонов 12 очков, 11 подборов.

Во втором поединке "Химик" в драматичном матче вырвала победу у харьковского "Политехника" на последних секунда игры. Эдвин за 5 секунд до конца основного времени заработал фол на себе и забросил два штрафных и тем самым вывел свою команду вперед. Харьковчане имели шанс отыграться, но Кромер допустил пробежку в трехсекундной зоне соперника на последних секундах. 83:81 – победа Южного.

БК "Химик" – БК "Политехник" – 83:81 (24:16, 21:24, 14:26, 24:15)
"Политехника": Кромер – 19 очков, 7 подборов; Козлов – 16 очков; Завадский – 12 очков, 10 подборов.
"Химик": Джонс – 25 очков, 4 подборов; Эдвин – 19 очков, 8 передач, 6 подборов; Сидоров – 14 очков.

Напомним, что вчера состоялись два первых четвертьфинальных матча украинской Суперлиги – БК "Запорожье" обыграл дома "Черкасских мавп" (105:87), а "Киев-Баскет" на своей площадке одолел МБК "Николаев" (82:70).

Напомним, что недавно состоялась жеребьевка чемпионата мира по баскетболу 2019 года, который пройдет в Китае.

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Тег БК Химик, БК Одесса, БК Днепр, баскетбольная Суперлига, БК Политехника, чемпионат Украины по баскетболу

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Источники:

Федерация баскетбола Украины , Сегодня|Спорт

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