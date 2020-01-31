Плюс твои 24, "Мамба": в память о Коби НБА изменила формат Матча звезд-2020

Коби Брайант / Фото: Reuters

НБА объявила об изменении формата Матча звезд в 2020 году. Новая схема будет данью уважения пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту, который погиб при крушении вертолета 26 января. Первые три четверти будут мини-матчами, каждый из которых будет начинаться со счета 0:0 и длиться 12 минут.

А вот четвертая четверть будет проходить уже без контроля времени и продолжится до тех пор, пока одна из команд не наберет нужное количество очков. Это будет сумма набранных очков команды, лидирующей после первых трех четвертей, плюс 24 очка. Так как именно под номером "24" Брайант выступал на протяжении большей части карьеры в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс".

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Кроме того, каждая команда выберет благотворительные организации, которым будут переведены денежные средства в зависимости от выступлений. За победу в четверти команда пожертвует 100 тысяч долларов, за победу в матче — 200 тысяч. Напомним, что игра между командами Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо состоится 17 февраля в Чикаго.

Ранее мы писали, что НБА официально отказалась от изменения логотипа в честь Брайанта. Собирать подписи инициаторы питиции начали уже через несколько часов после смерти баскетболиста. Каждый час десятки тысяч тысяч людей отдавали свои голоса за изменение эмблемы. В сети уже появлялись варианты нового лого. За два с половиной дня за документ выступили более двух миллионов поклонников легендарного игрока "Лейкерс".

Смотрите сюжет о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта

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