Почти как Месси: украинец оказался лучшим игроком "Барселоны" в матче чемпионата Испании

Баскетболист Артем Пустовой помог своей команде победить и догнать в таблице "Реал"

Артем Пустовой

Центровой сборной Украины Артем Пустовой наконец показал себя с наилучшей стороны в составе "Барселоны". В 11-м туре чемпионата Испании во встрече против "Тенерифе" наш баскетболист заработал самый высокий рейтинг эффективности среди партнеров по команде – "+18"! "Барселона" уверенно победила середняка со счетом 103:71. Недавно мы писали, что украинскому игроку в "Барселоне" подобрали звездного конкурента.

Правда, тренер "Барсы" Святослав Пешич много игрового времени Пустовому не выделил – 13 минут. Зато Артем реализовал 100 процентов бросков! В цель попали оба двухочковых броска и все шесть штрафных в его исполнении. При этом украинец сделал три подбора, по одному перехвату, блок-шоту и результативной передаче. Обзор матча клубный сайт начал именно с выхода Пустового на площадку.

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Поскольку "Реал" неожиданно уступил "Сарагосе" (67:84), "Барселона" догнала главного конкурента. У обоих команд по 18 очков после 11 матчей.

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