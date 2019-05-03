Подлый удар в НБА: австралиец локтем врезал сопернику между ног

Это, возможно, был самый грязный фол в истории Национальной баскетбольной ассоциации

Симмонс - справа, его жертва - слева. Фото: Getty Images

Австралийский разыгрывающий защитник "Филадельфии Сиксерс" Бен Симмонс во 2-й четверти 3-го поединка серии плей-офф против "Торонто Рапторс" (116:95, 2-1) врезал Кайлу Лаури локтем между ног. В одном из моментов Симмонс оказался на паркете после попытки сделать подбор в атаке, после чего резко поднял левый локоть и ударил стоявшего над ним 33-летнего американца в пах. Данный момент судьи во время матча не увидели, но в НБА могут рассмотреть этот эпизод и наложить санкции на 22-летнего баскетболиста за неспортивный фол. Отметим, что после получения удара по причинному месту Кайл Лаури долго стучал ладонью по паркету, показывая, как ему больно. Но затем все-таки сумел превозмочь муки и подняться.

Как сообщалось ранее, в Швеции во время поединка второго дивизиона чемпионата по футболу игрок получил травму глаза, выходя на замену, Партнер по неосторожности ткнул его пальцем в лицо.

Также мы писали, что врачи сообщили неутешительные новости для Икера Касильяса. По словам испанского кардиолога, голкипер "Порту" может и не мечтать о возвращении на футбольное поле после инфаркта, который вратарь перенес прямо во время тренировки.

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