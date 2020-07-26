Поехал на похороны деда, а оказался в стрип-клубе: скандальная выходка звезды НБА

Игрок "Клипперс" утверждает, что не контактировал со стриптизершами

Руководство НБА проводит расследование в отношении атакующего защитника "Лос-Анджелес Клипперс" Лу Уильямса из-за нарушения условий карантина для игроков, сообщает ESPN. Уильямс покинул расположение команды в лагере Орландо, чтобы посетить похороны деда, но затем оказался в очень горячей компании вдали от кладбища. Ранее стало известно, как игроки НБА справляются с отсутствием половой жизни в изоляции.

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Рэпер Джек Харлоу на своей странице в Instagram опубликовал фото из стрип-клуба в Атланте, где он отдыхал вместе с Уильямсом. Служба безопасности НБА связалась с защитником, который подтвердил факт посещения заведения. Однако Лу уточнил, что ходил в стрип-клуб уже после похорон деда и не контактировал со стриптизершами.

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"Спросите у моих одноклубников, какой ресторан в Атланте я люблю больше всего. Здесь никто не тусуется, все в масках. Еда навынос", – написал Уильямс.

Отметим, что Уильямс уже вернулся в Орландо. Защитник ушел на карантин, который продлится минимум четыре дня. Срок пребывания Лу в изоляции может затянуться в зависимости от результата расследования лиги. Уильямс пропустит как минимум два первых матча регулярного чемпионата НБА, если карантин затянется на 10 дней. А это приведет к потере 150 тысяч долларов зарплаты.

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Лу Уильямс/Фото LA Clippers

Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо. Все матчи пройдут в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 – Восточную. Все матчи пройдут без зрителей. А сезон растянется до первой половины октября.

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