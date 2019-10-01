"Похоже на строительные блоки": украинец Лэнь рассказал о планах на сезон НБА и "молодой" химии

Алексей Лэнь во время медиа-дня "Ястребов". Фото "Атланта Хоукс"

Реклама

Новый сезон в НБА стартует 22 октября, но уже 4-го в сильнейшей баскетбольной лиге мира начинается предсезонка. "Атланта Хоукс" украинца Алексея Лэня начнет 8 октября с "Нью-Орлеан Пеликанс", но примет ли участие в матче наш центровой, пока неясно, так как в конце сентября он вынужден был пропускать тренировки из-за проблем с поясницей.

Читайте также: Украинский клуб вылетел из Лиги чемпионов и усилился защитником, игравшим в США

Те не менее вчера вечером Лэнь принял участие в медиа-дне "Ястребов" и рассказал о своих ожиданиях от сезона:

"Начинаю сезон с большим энтузиазмом. Я уже знаю свою роль, наладил коммуникацию с тренером. Развитие моей игры похоже на строительные блоки, которые складываются в одну конструкцию. Да, у нас подобрался молодой коллектив, но молодость хороша для командной химии. А тренер хочет, чтобы мы играли в быстрый баскетбол и делились мячом.

В прошлом сезоне я много работал над трехочковыми бросками. Моя цель – достичь отметки в 40% реализации дальних за сезон. Также я работаю над ведением мяча. Если ты умеешь бросать, то должен и хорошо контролировать мяч".

Также смотрите видео, как скандальная звезда НБА 90-х и бывший любовник Мадонны Деннис Родман признался, что певица хотела от него забеременеть.

А ранее мы рассказывали, что чемпион НБА подарил маме на день рождения дорогущую машину. Баскетболист "Торонто" Норман Пауэлл опубликовал видео своего грандиозного презента в Instagram, отметив: "Такого авто у самого нет".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама