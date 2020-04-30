Пока весь мир в изоляции, украинец стал чемпионом Тайваня

Украинский тяжелый форвард клуба "Тайвань Бир" Игорь Зайцев стал чемпионом Тайваня. В шестом матче финала команда нашего большого таки дожала "Юлонь", выиграв поединок со счетом 117:78. А счет в серии оказался – 4:3. Таким образом, "Бир" сменил прошлогоднее "серебро" на "золото". Ранее мы писали, что украинский гигант, несмотря на угрозу коронавируса, рвется к титулу на Востоке.

Отметим, что "Тайвань Бир" уже начинал финальную серию с одной победой, которую начислили команде за выигрыш регулярного чемпионата. Зайцев в финальном матче провел на паркете 20 минут 57 секунд, за которые успел набрать 17 очков, сделал пять подборов, отдал три передачи и совершил четыре перехвата. В среднем в сезоне украинец набирал 15,6 очков, делал 8,1 подбора и 3,1 передачи за матч.

Реклама Игорь Зайцев/Фото sleague.tw



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Мы также сообщали, что в Украине завершился первый кибертурнир по баскетболу. в финале сошлись два представители "Киев-Баскета" – Вячеслав Петров и Юрий Кондраков.

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