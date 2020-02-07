Поменяли, не спросив: клуб НБА отдал права на украинского баскетболиста, выбранного на драфте

"Вашингтон" отказался от молодого Иссуфа Санона, выступающего в "Днепре", в пользу "Нью-Йорка"

Иссуф Санон / Фото: Александр Яремчук

В Национальной баскетбольной ассоциации заканчивается период обменов, и клубы активизировались на трансферном рынке. Вчера, как мы писали, "Атланта" обменяла Алексея Лэня в "Сакраменто". А минувшей ночью за океаном провернули трансферы с участием еще одного украинца.

20-летний Иссуф Санон оказался вовлечен в обмен между тремя клубами. Защитник сборной Украины был задрафтован "Вашингтон Уизардс" летом 2018 года под 44-м номером. Теперь в результате обмена между "Вашингтоном", "Нью-Йорк Никс" и "Лос-Анджелес Клипперс" в Калифорнию переехал форвард Маркус Моррис. А команда из Нью-Йорка получила выбор на драфте в первом раунде, Мо Харклесса и права на Иссуфа Санона. Об этом сообщил инсайдер Дэвид Олдридж.

Украинец за "Вашингтон" выступал только в летней лиге 2018 года, но в заявку на сезон не попал. Затем его подписала словенская "Олимпия", в котором Иссуф провел год. В сезоне 2019/2020 он выступает в чемпионате Украины за "Днепр" на правах аренды. В Европе права на него принадлежат команде из Любляны. Санон – уроженец Донецка, который позже переехал в Днепр. Его мама – украинка, отец – из Буркина-Фасо.

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