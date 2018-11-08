Порноактриса оголилась на матче НБА

Порноактриса Дава Фокс, посетившая не самый интересный матч чемпионата НБА "Финикс" – "Сан-Антонио", развлеклась, оголив грудь на трибуне. Она решилась на хулиганский поступок, увидев, что рядом с ней сидит владелец "Финикса" Роберт Сарвер.

"Арена была заполнена наполовину, "Санс" проигрывали и нам надо было как-то развлечься", – объяснила Фокс свой поступок.

"Финикс" уступил "Сан-Антонио" со счетом 90:120.

Suns Owner Robert Sarver Gets Flashed By Pornstar @DavaFoxxFan pic.twitter.com/a9PH3EE2Aa — Terez Owens (@TerezOwens) 1 ноября 2018 г.

Ранее мы писали, что форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на шестое место в истории НБА по набранным очкам.

Леброн довел общее число набранных им очков в "регулярках" до 31 202 и обогнал форварда "Даллас Маверикс" Дирка Новицки – 31 187. Лидером по данному показателю является Карим Абдул-Джаббар, который набрал за карьеру 38 387 очков.

Напомним, что украинец игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк дебютировал в НБА и привел в восторг комментатора.

Ранее мы рассказывали, что в чемпионате Австрии баскетболист нокаутировал соперника за заброшенный мяч.