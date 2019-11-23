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После матча НБА эвакуировали стадион из-за загадочной коробки

23 ноября, 10:34

На момент обнаружения предмета большинство зрителей уже самостоятельно покинули стадион

/ Фото: Reuters

После матча НБА между "Юта Джаз" и "Голден Стэйт Уорриорз" его участники были эвакуированы со стадиона. Через 15 минут после финальной сирены под столом одного из ресторанов была обнаружена подозрительная коробка. По информации полиции Солт-Лейк-Сити, находка оказалась ящиком для инструментов, забытым кем-то из работников сооружения. Спустя 2 часа после эвакуации сотрудникам арены было разрешено вернуться в здание.

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Отмечается, что на момент обнаружения предмета большинство зрителей уже самостоятельно покинули стадион. Игроков обеих команд, членов тренерского штаба и репортеров также попросили как можно скорее выйти наружу. Объявление об эвакуации застало их по окончании пресс-конференции.

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Игроки "Юты" проследовали на парковку к своим автомобилям, при этом центровой Руди Гоберт на тот момент все еще находился в игровой униформе, не успев принять душ и переодеться. Баскетболисты "Уорриорз" были сопровождены в клубный автобус.

Встреча завершилась победой "Юты" со счетом 113:109. Команда занимает 6-е место в Западной конференции, тогда как "Голден Стэйт" выиграл всего 3 матча из 17 в текущем сезоне и замыкает турнирную таблицу.

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баскетбол НБА Голден Стейт Юта Джаз

Источник: Sportbox

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