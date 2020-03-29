Последний из могикан: украинский баскетболист продолжает играть в чемпионате Тайваня

Сейчас в мире насчитывается совсем немного спортивных турниров, которые не остановили из-за пандемии коронавируса. Один из них – чемпионат Тайваня по баскетболу, в котором выступает и украинец Игорь Зайцев. К слову, капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов рассказал о коронавирусе и чемпионате Японии, где он играет.

30-летний Зайцев уехал на Тайвань в 2018 году и довольно комфортно себя там чувствует. Ранее уроженец Кривого Рога выступал в Польше за команды-лидеры, играл в составе нашей сборной на чемпионате мира 2014 года. Сейчас клуб украинца "Тайвань Бирз" лидирует в чемпионате Тайваня, одержав 20 побед в 25 матчах. В последних двух встречах "Бирз" выиграл 87:76 и 89:70, а Игорь набрал в них 25 и 17 очков соответственно.

Турнир на Тайване продолжается даже со зрителями на трибунах. На данный момент на острове 298 случаев заражения коронавирусом, 30 человек уже выздоровели, двое умерли.

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