Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота

Место крушения вертолета Коби Брайанта / Фото: Reuters

Реклама

Аналитик CNN Лэс Абенд, капитан Боинг-777 с 34-летним стажем, разобрал роковую траекторию полета вертолета, на котором разбился знаменитый баскетболист Коби Брайант. Напомним, вертолет потерпел крушение 26 января примерно в 50 км от Лос-Анджелеса. Все девять человек на борту, в том числе и 13-летняя дочь Коби Джанна, погибли.

Читайте также: "Не представляю, как жить дальше": жена Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочки

Разбитый вертолет Sikorsky S-76B был построен в 1991 году и принадлежал чартерной компании с хорошей репутацией. Именно их главный пилот Ара Зобаян вылетел в воскресенье из Коби Брайантом и его компанией из Ньюпорт-Бич в Таузенд-Оукс.

Этот вертолет является коммерческим вариантом армейского вертолета Black Hawk. Самолет летит на двух маленьких реактивных двигателях, что делает его очень надежным.

Вертолет вылетел из аэропорта Джона Уэйна в округе Ориндж на север, в аэропорт Ван-Найс, примерно в ста километрах. Во время вылета было облачно с облачным основанием на высоте 300 метров и видимостью в 6,4 км.

Читайте также: У Коби Брайанта был договор с женой не летать на вертолете вместе

Во время полета видимость, вероятно, ухудшилась. В районе лос-анджелесского зоопарка пилота попросили держаться подальше от воздушного пространства вокруг Бербанка (город в округе Лос-Анджелеса), потому что в этом воздушном коридоре должен был маневрировать другой самолет. Согласно данным FlighRadar24, вертолет кружил около двенадцати минут. После этого им разрешили лететь дальше к шоссе 101, но спустя некоторое время вертолет врезался в холм.

Читайте также: Очевидец заснял, как вертолет Коби Брайанта заблудился в тумане

Эксперт объясняет это тем, что видимость из вертолета может быть хуже, чем с земли, так как облачный покров становится толще с высотой полета. Поэтому пилот иногда видит сквозь облака меньше, чем диспетчер на земле.

В большинстве случаев нет проблем с рельефом местности, когда вы летите над шоссе. Сама автострада не имеет препятствий, таких как холмы: дорога чиста. Но с ограниченной видимостью пилот может стать дезориентированным, даже если он очень хорошо знает маршрут. "Возможно, пилот вертолета ненадолго отклонился от шоссе и наткнулся на волнистую местность, не успев исправить маршрут, и рухнул на склон", – пишет Абенд.

Запись разговора диспетчера с пилотом:

В течение последних 15 секунд вертолет очень быстро опустился и одновременно его скорость выросла. Непосредственно перед тем, как он поднялся на высоту 700 метров, предположительно, чтобы избежать толстого слоя облаков. Но сразу после объявления, что он будет набирать высоту, связь прервалась. Возможно, впоследствии пилот совершил еще один маневр, чтобы избежать холмистой местности. Он упал со скоростью 600 метров в минуту – это слишком высокая скорость для приземления.

Причины аварии еще расследуются. Но небольшие и далеко разбросанные друг от друга обломки означают, что вертолет разбился на очень высокой скорости, считает Абенд. Даже если двигатель неисправен, пилот вертолета обычно может посадить устройство с помощью техники "автоматического вращения" на скорости, позволяющей избежать трагедии. "Должно быть, что-то пошло не так", – сделал вывод эксперт.

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама